Occupazione in Alto Adige in crescita

L’occupazione in Alto Adige sta mostrando segni positivi, con un aumento dell’1,9% del numero di lavoratori dipendenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la situazione non è priva di sfide, con un aumento significativo della disoccupazione amministrativa, salita del 5,4%, pari a 662 persone in più rispetto all’anno precedente.

Magdalena Amhof, assessora provinciale al lavoro, ha commentato che l’Alto Adige ha un potenziale di 10.000-12.000 nuovi lavoratori che potrebbero entrare nel mercato del lavoro, un obiettivo che potrebbe essere realizzato con una politica attiva e strategie mirate. Amhof ha anche dichiarato che sta lavorando a una strategia fino al 2030 per mantenere l’Alto Adige un luogo di lavoro attraente, con posti di alta qualità, un forte valore aggiunto e una migliore mediazione tra le aziende e chi cerca lavoro.

Stefan Luther, direttore del servizio Mercato del lavoro, ha sottolineato che la situazione occupazionale è complessivamente positiva, ma ci sono cambiamenti strutturali, come il calo nel settore automotive, che ha visto la soppressione di 450 posti di lavoro. Nonostante ciò, alcuni settori hanno visto una crescita notevole, in particolare il settore alberghiero e della ristorazione (+4,0%), l’assistenza sociale non residenziale (+3,5%) e i servizi privati (+2,9%). Buona performance anche nell’edilizia (+2,5%) e nel commercio (+1,5%).

L’andamento dei contratti di lavoro mostra che quelli a tempo indeterminato sono aumentati del 2%, mentre i contratti a termine hanno visto una crescita dell’1,9%. Un dato significativo riguarda l’occupazione maschile, che ha registrato un aumento del 2,4%, superando quella femminile, cresciuta dell’1,3%. Il rapporto evidenzia anche una crescente disoccupazione amministrativa, con 13.027 disoccupati registrati in media durante il periodo estivo, di cui un significativo incremento dei disoccupati provenienti da altre province italiane e dall’estero, con un aumento del 19,6% per i non residenti in Alto Adige.

Una novità interessante è rappresentata dall’apertura del centro commerciale WaltherPark a Bolzano, che ha creato 601 posti di lavoro, di cui il 32% provenienti da altre province italiane, il 36% dall’estero e il restante 32% dall’Alto Adige. Tuttavia, la maggior parte dei contratti sono a tempo determinato, un dato che evidenzia una certa instabilità lavorativa nel nuovo centro commerciale.