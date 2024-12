Occupazione Immobile: La Storia di una Proprietaria Disperata

La storia di Maria, proprietaria di una casa a Firenze nella zona di Gavinana, è davvero incredibile. Dopo aver affittato il suo appartamento a una finta turista di 40 anni tramite Airbnb, Maria non riesce a far sloggiare l’inquilina che vive nell’appartamento da ormai otto mesi. Le denunce presentate dalla proprietaria non hanno avuto esito, e la magistratura non le ha ancora restituito la possibilità di ritornare in possesso della sua casa.

L’inizio di questa difficile situazione risale al 31 marzo, quando la finta turista, che si era presentata come dottoressa e ricercatrice dell’ospedale San Raffaele di Milano, si era mostrata gentile e disponibile all’arrivo. Dopo il periodo di prenotazione iniziale di tre giorni, l’inquilina ha chiesto un prolungamento del soggiorno. Maria ha quindi accettato di trattare privatamente, ricevendo pagamento in contante poiché l’ospite aveva affermato di aver perso i documenti.

Le complicazioni sono emerse il 18 maggio, quando Maria ha dovuto far tornare alcuni nuovi ospiti dall’Australia. A questo punto, la 40enne ha rifiutato di lasciare l’appartamento, denunciando Maria ai carabinieri per disturbo. La finta turista viveva nell’appartamento con suo figlio di 20 anni, un cane e un gatto, come se fosse sua.

Nonostante una prima denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta presentata a maggio, l’azione legale non ha avuto successo. A ottobre, Maria ha tentato un ricorso d’urgenza al giudice civile, ma è stato respinto. Ha quindi avviato una causa legale, la cui prima udienza è prevista per marzo 2025. Maria, disperata, ha dichiarato di non sapere come arrivare alla fine del mese, avendo staccato le utenze di luce e gas, ma la finta inquilina è riuscita a riattivarle a nome della proprietaria.

La situazione di Maria mette in luce i problemi legati agli affitti brevi e alla difficoltà di recuperare la proprietà in caso di comportamenti scorretti da parte degli inquilini. La vicenda offre uno spunto di riflessione sul sistema di affitto e sulla protezione dei diritti dei proprietari contro le truffe nel settore degli affitti temporanei.