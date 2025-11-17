Occupazione Giovanile in Lombardia: Trend e Prospettive Futuro

Secondo il bollettino Excelsior-Unioncamere, in Lombardia ci si aspetta un totale di 245.600 nuove assunzioni, con quasi un terzo di questi ingressi rappresentato da giovani sotto i 30 anni. La domanda di figure commerciali si attesta al 44,4% delle assunzioni.

Tuttavia, l’occupazione sta mostrando segnali di rallentamento. In Lombardia, il tasso occupazionale al secondo trimestre è cresciuto dello 0,6% rispetto all’anno precedente, segnando il diciassettesimo trimestre positivo, ma restando inferiore alla media nazionale e al trimestre precedente. Nonostante ciò, il tasso occupazionale lombardo è al 69,5%, ben oltre la media nazionale.

Analizzando i settori, l’industria ha registrato un incremento di 74.000 occupati, mentre nel terziario si è verificato un calo di 45.000 unità. Le donne hanno visto una diminuzione del 0,4% nel loro impiego. La crescita dell’occupazione ha sfruttato principalmente il bacino di lavoratori disoccupati, senza coinvolgere i disoccupati di lungo periodo.

Nel 2025, il 40% delle nuove assunzioni ha riguardato giovani fino a 29 anni, ma questo dato è in contrazione rispetto ai periodi precedenti. Le assunzioni nel settore delle costruzioni hanno registrato la crescita più significativa, ma ci sono stati cali in altri ambiti, come la manifattura e i servizi di comunicazione.

Le prospettive per il mercato del lavoro indicano che, nell’ultimo trimestre di quest’anno, le nuove assunzioni saranno concentrate principalmente nell’area milanese e nei territori circostanti. I giovani sono maggiormente richiesti nei settori commerciale e delle vendite, con significative variazioni regionali nelle diverse province lombarde.