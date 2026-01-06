Occupazione femminile a Rimini

I numeri sul lavoro femminile nella provincia di Rimini presentano una situazione critica, con uno dei livelli più bassi di occupazione femminile dell’intera Romagna. Il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni si attesta al 66,24% in Romagna, ma Rimini rimane distante dalla media regionale di quasi cinque punti percentuali.

Le donne sono prevalentemente impiegate nei ruoli esecutivi e impiegatizi, con una grave sotto-rappresentanza nelle posizioni decisionali e manageriali. Nel contesto riminese, caratterizzato da stagionalità e alta incidenza di servizi a basso valore aggiunto, si registrano ritardi nell’ingresso stabile al lavoro, interruzioni legate alla cura familiare e difficoltà di permanenza occupazionale.

Inoltre, Rimini condivide con il resto della Romagna un divario retributivo strutturale tra uomini e donne, con differenze salariali che non si riducono salendo di livello, ma anzi tendono ad ampliarsi. Le donne romagnole sono mediamente più istruite degli uomini, ma questo capitale umano non si traduce in migliori opportunità occupazionali o salariali.

Per affrontare queste criticità, sono necessarie politiche attive del lavoro orientate alla stabilità e alla qualità dell’occupazione femminile, azioni concrete per la parità salariale e la trasparenza retributiva, investimenti su orientamento e formazione. anche necessario un confronto strutturato con imprese e istituzioni per superare un modello economico che continua a riprodurre disuguaglianze e un forte potenziamento dei servizi per l’infanzia e per la non autosufficienza.