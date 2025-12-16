Occupazione eolica in Europa

L’occupazione nel settore eolico in Europa sta crescendo rapidamente, ma il suo sviluppo potrebbe essere rallentato da carenze di competenze, ritardi autorizzativi e limiti infrastrutturali. Secondo l’ultimo rapporto di WindEurope, il settore eolico in Europa occupa attualmente 443mila persone, di cui 211mila lavorano direttamente nelle attività che vanno dallo sviluppo dei progetti alla produzione industriale, dall’installazione alla gestione operativa e al decommissioning degli impianti.

Il numero di occupati nel settore eolico europeo è destinato a crescere e raggiungere quota 607mila entro il 2030, con un’installazione media di 30 GW di nuova capacità eolica all’anno. L’eolico non è solo una fonte rinnovabile strategica per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione, ma anche un motore industriale e occupazionale ad alto valore aggiunto.

La forte integrazione industriale è uno degli elementi centrali dell’occupazione nel settore eolico in Europa, con quasi la metà dei posti di lavoro diretti concentrati nella manifattura. Il continente ospita oltre 250 stabilimenti industriali dedicati alla produzione di turbine, componentistica e sistemi per la connessione alla rete.

La distribuzione dell’occupazione nel settore eolico in Europa varia in funzione delle tecnologie, con l’eolico onshore che resta il principale bacino occupazionale, ma l’eolico offshore sta acquisendo un peso crescente. Circa il 20% dei posti di lavoro diretti nel settore eolico europeo è oggi legato all’offshore, una quota destinata ad aumentare con l’entrata in esercizio dei grandi progetti già finanziati e in fase di sviluppo.

Tuttavia, la carenza di competenze rischia di diventare il principale collo di bottiglia dell’occupazione nel settore eolico in Europa. Il rapporto mappa 235 profili professionali lungo l’intero ciclo di vita degli impianti e individua deficit particolarmente rilevanti, con la necessità di 7.000 tecnici specializzati nelle pale, 6.500 field engineers e 5.000 tecnici di pre-assemblaggio entro il 2030.

Il report sottolinea la necessità di un approccio strategico alla pianificazione della forza lavoro, con la necessità di ampliare i programmi di formazione tecnica, favorire la riconversione professionale da altri settori industriali, armonizzare le certificazioni, facilitare la mobilità delle competenze a livello europeo e ampliare la partecipazione femminile e la diversità nei ruoli tecnici e manageriali.