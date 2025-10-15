17 C
Occupazione e salari elevati per i laureati in Italia

Da stranotizie
Il Politecnico di Milano ha reso noti i risultati dell’Indagine occupazionale 2025, evidenziando l’alto tasso di occupazione dei laureati. Il 97% dei laureati magistrali trova lavoro a un anno dalla laurea, con quasi la metà già assunti al momento del conseguimento del titolo. Dopo cinque anni, il tasso di occupazione sale al 99%, con il 90% di questi in contratti a tempo indeterminato, un incremento del 38% negli ultimi anni.

A un anno dalla laurea, il 94% trova lavoro entro sei mesi, l’82% è impiegato nel settore privato e il 90% occupa ruoli coerenti con la propria formazione. La retribuzione media è di 1.944 euro netti al mese, superiore in ambiti tecnologici e innovativi. La soddisfazione dei laureati è alta, con l’88% che apprezza il proprio percorso formativo e l’83% che sceglierebbe di nuovo il Politecnico.

Cinque anni dopo il titolo, il 99% dei laureati è occupato, con una stabilità contrattuale consolidata e uno stipendio medio di 2.404 euro netti mensili, segnalando una crescita del 55% rispetto ai dati di quattro anni fa. L’86% rifarebbe la scelta del Politecnico e l’87% ha un impiego in linea con il proprio titolo di studio.

Anche i laureati triennali mostrano tassi di occupazione elevati: il 94% a un anno e il 97% a cinque anni. Significativo è il dato sui laureati internazionali, il 61% dei quali decide di rimanere in Italia.

La rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto, sottolinea l’importanza di attrarre e trattenere i talenti, evidenziando l’aumento degli stranieri che scelgono di lavorare in Italia. Inoltre, gli stipendi degli laureati STEM hanno visto un incremento del 55%, illustrando la richiesta crescente nel mercato del lavoro per le competenze tecnico-scientifiche.

