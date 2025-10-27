Occupazione e Retribuzioni in Veneto: Disparità da Affrontare

L’occupazione in Veneto supera la media nazionale, ma le retribuzioni, in particolare per le donne, sono inferiori alle attese, necessitando di interventi specifici. Questi argomenti sono stati al centro dell’assemblea di Manageritalia Veneto, tenutasi all’Hotel Veronesi La Torre di Verona, con la partecipazione del presidente Lucio Fochesato e del vicepresidente Manuel Modolo. Il CEO di Skopìa Anticipation Services, Antonio Furlanetto, ha presentato un intervento sul ruolo attuale e futuro del management.

Durante l’incontro, sono stati analizzati i dati Istat riguardo l’occupazione: in Veneto, il tasso è del 70,2%, con il 62,3% delle donne e il 78% degli uomini. Nella provincia di Venezia, il tasso è del 68,1% (60,7% donne, 75,5% uomini), mentre a Verona è del 70,6% (62,6% donne, 78,4% uomini), tutti valori superiori alla media nazionale del 62,2% (53,3% donne, 71,1% uomini). Per i 25-34enni, i tassi sono ancora più incoraggianti: a Venezia il 76,6% e a Verona l’80,8%.

Tuttavia, le retribuzioni lorde orarie rimangono basse. In Italia la media è di 14,78 euro (15,40 per gli uomini, 13,88 per le donne), mentre in Veneto è di 14,70 euro, con 15,44 euro per gli uomini e 13,70 euro per le donne. Questi valori si avvicinano al minimo legale proposto delle forze sindacali, fissato a 9 euro.

Fochesato ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema delle retribuzioni attraverso interventi strutturali e una valorizzazione del ruolo femminile. Inoltre, i dati mostrano una crescita dei manager in Veneto, con un incremento complessivo dell’1,4% nell’ultimo anno, portando il numero totale a 8.684 dirigenti, di cui 1.405 donne. Cinque province su sette mostrano una crescita positiva, mentre Venezia registra un calo.