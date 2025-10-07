Occupazione di qualità: la voce della CISL in Europa

In occasione della giornata mondiale per il Lavoro Dignitoso, la CISL sottolinea l’importanza fondamentale dell’occupazione di qualità nelle politiche sia europee che internazionali. L’organizzazione ha espresso il proprio sostegno alla manifestazione della Confederazione europea dei sindacati che si è tenuta a Vienna, chiedendo che la prossima iniziativa della Commissione Europea in materia di lavoro sia ambiziosa ed efficace.

Questa iniziativa deve favorire la contrattazione e la partecipazione attiva dei lavoratori a tutti i livelli, garantendo che ogni individuo in Europa possa contare su salari equi, occupazione sicura e tutele adeguate che rispettino i propri diritti, anche in un contesto di trasformazioni tecnologiche. La CISL afferma che solo attraverso la promozione del lavoro di qualità in Europa e nelle catene di fornitura globali sarà possibile raggiungere una crescita sostenibile e duratura.