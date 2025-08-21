Occupazione di Gaza City, Idf avvia operazioni militari

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l’inizio delle operazioni preliminari per l’invasione terrestre di Gaza City, con il controllo già sulla periferia della città. Questa operazione rappresenta la prima fase di un piano militare di Israele.

Hamas, in risposta, ha dichiarato che l’organizzazione ha accettato un’ultima proposta presentata dai mediatori per un cessate il fuoco, ma ha accusato Israele di ignorare gli sforzi di mediazione, dimostrando un “palese disprezzo” verso di essi. Secondo Hamas, l’annuncio dell’Idf riguardo all’attacco a Gaza City evidenzia la mancanza di volontà di Israele nel raggiungere un accordo di pace.

Nel frattempo, fonti militari israeliane hanno fatto sapere che il piano di invasione sarà presentato da Netanyahu in una conferenza. La situazione si complica ulteriormente poiché Israele ha approvato un insediamento in Cisgiordania che, secondo le critiche, divide la regione e mina la possibilità di un futuro stato palestinese unito.