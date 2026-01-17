15.4 C
Occupazione abusiva a Reggio Calabria

Occupazione abusiva a Reggio Calabria

La Polizia Locale di Reggio Calabria continua a vigilare sul patrimonio pubblico. Durante i recenti controlli, cinque persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobili pubblici.
Le indagini, condotte anche con l’aiuto di funzionari Aterp, hanno rivelato utilizzi illeciti di proprietà comunali. I responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e segnalati per l’adozione di provvedimenti amministrativi.

