Occupazione abusiva a Reggio Calabria

La Polizia Locale di Reggio Calabria continua a vigilare sul patrimonio pubblico. Durante i recenti controlli, cinque persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobili pubblici.

Le indagini, condotte anche con l’aiuto di funzionari Aterp, hanno rivelato utilizzi illeciti di proprietà comunali. I responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e segnalati per l’adozione di provvedimenti amministrativi.