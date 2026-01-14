12.9 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Economia

Occupazione abusiva a Cremona

Da stranotizie
Occupazione abusiva a Cremona

Nella palazzina Aler di via Secchi 13, a Cremona, si è verificata una seconda occupazione abusiva in un appartamento recentemente lasciato libero da un’inquilina. La segnalazione è stata fatta da alcuni residenti della zona, che hanno denunciato problemi legati all’occupazione di un appartamento al primo piano, vuoto da tempo, dove la porta è stata forzata e sono entrati occupanti abusivi.

Questi occupanti hanno iniziato ad accumulare masserizie e rifiuti di ogni tipo nel cortile, creando problemi di igiene e decoro. Anche l’altro appartamento al primo piano, lasciato libero di recente, è stato occupato da altri abusivi. I vicini di casa segnalano che i problemi si sono aggravati e che l’Aler sta seguendo la situazione e dovrebbe presto prendere provvedimenti.

I residenti della zona sono preoccupati non solo per gli aspetti legati all’igiene e al decoro, ma anche per la sicurezza dei residenti e dei bambini e ragazzini che frequentano le strade e le piazze del quartiere Villetta. Al terzo piano della palazzina abitano due nuclei famigliari, mentre al secondo piano uno degli appartamenti è sfitto da tempo e il primo piano è stato occupato dagli abusivi.

Articolo precedente
Faenza verso le Comunali
Articolo successivo
Proteste in Iran
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.