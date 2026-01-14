Occupazione abusiva a Cremona

Nella palazzina Aler di via Secchi 13, a Cremona, si è verificata una seconda occupazione abusiva in un appartamento recentemente lasciato libero da un’inquilina. La segnalazione è stata fatta da alcuni residenti della zona, che hanno denunciato problemi legati all’occupazione di un appartamento al primo piano, vuoto da tempo, dove la porta è stata forzata e sono entrati occupanti abusivi.

Questi occupanti hanno iniziato ad accumulare masserizie e rifiuti di ogni tipo nel cortile, creando problemi di igiene e decoro. Anche l’altro appartamento al primo piano, lasciato libero di recente, è stato occupato da altri abusivi. I vicini di casa segnalano che i problemi si sono aggravati e che l’Aler sta seguendo la situazione e dovrebbe presto prendere provvedimenti.

I residenti della zona sono preoccupati non solo per gli aspetti legati all’igiene e al decoro, ma anche per la sicurezza dei residenti e dei bambini e ragazzini che frequentano le strade e le piazze del quartiere Villetta. Al terzo piano della palazzina abitano due nuclei famigliari, mentre al secondo piano uno degli appartamenti è sfitto da tempo e il primo piano è stato occupato dagli abusivi.