Occhiuto sotto inchiesta, il futuro della Calabria in bilico

La situazione politica in Calabria si complica per il presidente Roberto Occhiuto, che si trova attualmente sotto indagine e ha recentemente rassegnato le dimissioni. Accusato di corruzione e malversazione, Occhiuto ha cercato di anticipare gli sviluppi legali, presentandosi per un interrogatorio presso la procura di Catanzaro.

Dopo otto ore di audizione, si era mostrato ottimista riguardo a un’archiviazione, progettando di dimettersi e accelerare verso nuove elezioni. In un primo passo, ha fatto abrogare una legge regionale sulle primarie, tappa fondamentale per il suo piano. Tuttavia, l’architettura politica di Occhiuto è ora in crisi. Infatti, la legge sul commissariamento sostiene l’ineleggibilità in caso di nuove elezioni, imponendo quindi a Occhiuto di restituire le deleghe relative a sanità e infrastrutture prima di eventuali dimissioni, poiché la condizione di ineleggibilità si estende per 45 giorni.

Le opposizioni chiedono la sua immediata uscita dalla carica di commissario alla sanità, affermando che non è giusto che possa approfittare del suo ruolo durante la campagna elettorale. I piani per votare a settembre sembrano sfumati, mentre il vicepresidente Filippo Pietropaolo ha fissato le elezioni per il 5 e 6 ottobre.

Nel frattempo, Roma ha avviato indagini su alcuni atti dalla regione, focalizzandosi su un progetto di digitalizzazione legato a Engineering spa e ad un subcommissario noto per relazioni con Occhiuto, coinvolto in accuse di turbativa d’asta.

Nel contesto di queste tensioni, la sinistra calabrese si mostra disorganizzata. Diverse figure emergono come potenziali candidati, ma non esiste un candidato unitario definito. Il centrosinistra si riunirà domani discorrendo sulle possibili scelte per le prossime elezioni regionali.