Occhiuto rieletto in Calabria

Da stranotizie
Occhiuto rieletto in Calabria

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato in un video sui social le sue dimissioni e la contestuale ricandidatura alla presidenza della Regione. La decisione è stata presa a seguito dell’inchiesta della Procura di Catanzaro che lo vede indagato per corruzione. Tuttavia, secondo Occhiuto, la vera motivazione delle dimissioni è il tentativo di bloccare le opere in corso nella regione.

Il presidente ha sottolineato di non avere nulla da temere dall’inchiesta giudiziaria e di aver chiarito ogni cosa. La sua ira è rivolta invece verso i politici che non hanno mai realizzato nulla per la Calabria e che tifano per il fallimento della regione.

Le dimissioni sono state formalizzate il 5 agosto e l’8 agosto si è svolta l’ultima seduta del Consiglio regionale. Il 10 agosto è stata fissata la data delle elezioni per ottobre. La campagna elettorale è stata caratterizzata da una serie di eventi convulsi, tra cui l’annuncio della candidatura di Pasquale Tridico per il campo largo e la candidatura di Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio, al Consiglio regionale.

Occhiuto è stato ascoltato per 4 ore dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e dal sostituto Domenico Assumma, e ha dichiarato di essere soddisfatto e sollevato per aver chiarito ogni cosa. Ha inoltre ringraziato l’ufficio di Procura per averlo interrogato.

Il 6 ottobre, Occhiuto ha vinto le elezioni e si è confermato presidente della Regione, guidando il centrodestra alla vittoria. stato il primo presidente di Regione a ottenere la riconferma per un secondo mandato. La vittoria è stata netta, mentre il campo largo guidato da Pasquale Tridico ha subito una sconfitta. Occhiuto ha definito la campagna elettorale “la più intensa, faticosa, ma anche la più bella” e ha composto una nuova Giunta, iniziando a farsi notare su scala nazionale all’interno del suo partito, Forza Italia.

