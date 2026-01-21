Occhiuto esclude candidatura a leader di Forza Italia

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ribadito la sua intenzione di non candidarsi al congresso nazionale di Forza Italia, affermando che “non mi candiderò al congresso nazionale, c’è Tajani e va benissimo”. Occhiuto ha inoltre sottolineato la sua volontà di evitare divisioni interne al partito e di recuperare il pensiero riformista e liberale di Silvio Berlusconi, sia nella politica economica che nei diritti civili.

Secondo Occhiuto, è necessario rafforzare il centrodestra a partire da Forza Italia, attraverso il recupero di un pensiero riformista e liberista che attualmente non è pienamente rappresentato nel paese. Occhiuto ha inoltre affermato di non essere interessato a guerre interne al partito e di voler lavorare per l’unità e la convergenza all’interno di Forza Italia.

Inoltre, Occhiuto ha sottolineato l’importanza di recuperare il pensiero di Berlusconi nella politica economica, nella politica estera e nei diritti civili, e di trovare le ragioni di unità all’interno del partito. Ha anche affermato che non basta avere grandi maestri, ma bisogna anche avere la capacità di realizzare gli insegnamenti ricevuti.

Occhiuto ha inoltre parlato del suo rapporto con la famiglia Berlusconi, affermando di sentirli di tanto in tanto e che loro guardano a Forza Italia come la creatura che il loro papà ha creato con grande amore. Ha anche sottolineato che la famiglia Berlusconi vorrebbe che Forza Italia restasse il partito innovativo che Berlusconi creò e che oggi forse quella innovazione andrebbe resa più attuale.

Infine, Occhiuto ha espresso il suo sostegno ad Antonio Tajani, affermando che ha fatto un lavoro straordinario e che è una persona dotata di grande saggezza e equilibrio. Ha anche affermato di voler lavorare insieme a lui per realizzare l’obiettivo di far diventare Forza Italia un partito del 20%.