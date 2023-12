Occhio ai pesciolini d’argento, questi animali sono ospiti consueti delle camere da letto, ma possono creare problemi

Tutti noi conosciamo i pesciolini d’argento, insetti che convivono spesso con noi proprio in camera da letto, a tale convivenza è davvero salutare?

Anche se spesso non ce ne accorgiamo nelle nostre case sono molti gli animali con cui conviviamo, alcuni non proprio scelti da noi! Tra questi animali per lo più troviamo diversi insetti comuni, alcuni più sgradevoli alla vista altri meno, tra questi non solo scarafaggi, tarme, ragni o ospiti di passaggio come gechi che di questi animali si nutrono, troviamo infatti anche i famosi pesciolini d’argento, conosciuti anche come Lepisma Saccarina.

Questi piccoli insetti si nascondono allo sguardo ma spostando qualche mobile ci sarà capitato di vederne qualcuno. Molto spesso la loro presenza desta preoccupazione e non sempre tale preoccupazione è veramente infondata. Questi esserino possono infatti causare parecchi danni per cui in alcuni casi dovremmo affrontarli a viso aperto.

Pesciolini d’argento, se aumentano troppo potrebbero distruggere le tue cose, sono davvero famelici!

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

In molti considerano innocui questi animali comuni nelle nostre case, altri invece desiderano liberarsi di loro per il semplice fatto di non voler nessun ospite non invitato in casa, la verità, tuttavia, è che questi animali seppur non in grado di nuocere alla nostra salute, sono in grado di nuocere alle nostre cose provocando danni non indifferenti.

Il principale fastidio derivato dalla presenza di questi insetti proviene dal loro insaziabile appetito di materia organica, questi possono mangiare carta, libri, foto, ma anche tessuti e alimenti, lasciando dietro di sé i segni del loro passaggio. In genere questo animali amano maggiormente gli spazi umidi e poco luminosi, soffitte, bagni e sottoscala possono dunque diventare il loro rifugio preferito dove crescere e proliferare.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

In genere la presenza di uno o due insetti sporadici non è un problema, una colonia però potrebbe creare fastidi profondi ed agire proprio lì dove conserviamo le cose a cui teniamo di più. La presenza di questi animali, soprattutto se accentuata può inoltre indicare che la nostra casa può aver bisogno di un intervento, in genere, infatti, questa presenza è un primo segnale di muffa e troppa umidità.

Non esistono gravi controindicazioni per la salute nella coabitazione con questi animali, alcuni studi hanno però rivelato che le persone maggiormente predisposte ad asma ed allergie non beneficiano della convivenza con questo animali. I loro scarti organici infinitamente piccoli possono aumentare gli attacchi di asma e le reazioni allergiche come starnuti o prurito. Per affrontare questo problema non servono però prodotti chimici o disinfestazioni, ma una gestione più attenta dell’umidità.

Rendere al casa meno umida farà sì che questi animaletti scompariranno e con essi i problemi che hanno portato. Per le persone allergiche le muffe sono un problema spesso ben più ingombrante dei pesciolini d’argento, ma per combattere entrambi abbiamo bisogno della stessa arma, ovvero un deumidificatore. Abbassando l’umidità muffe e pesciolini d’argento spariranno e la nostra salute ne troverà vantaggio, così come anche le nostre finanze visto che non troveremo più le nostre cose danneggiate da questi ospiti non invitati.