Occhialini da Nuoto Unisex Anti-Appannamento con Lenti Ampie e Protezione UV

Descrizione Prodotto

OCCHIALINI DA NUOTO: gli occhialini arena The One, trendy e pensati per essere indossati da chiunque, sono dotati di lenti ampie con trattamento anti-appannamento e protezione UV, per un’eccellente visibilità frontale e laterale

COMODI E STABILI: occhialini da nuoto e piscina dotati di cinturino con clip facile da regolare e ponte nasale autoregolabile, per offrire una calzata comoda e stabile anche in partenza e in virata adattandosi delicatamente a qualsiasi viso

GUARNIZIONI ORBIT-PROOF: questi occhialini nuoto arena sono dotate di morbide guarnizioni Orbit-Proof che sono state create per adattarsi a qualsiasi forma del volto e conformazione della cavità oculare, evitando fastidiose infiltrazioni d’acqua

PER NUOTATORI OCCASIONALI E REGOLARI: tutti gli occhialini della linea The One sono pensati per nuotatori amatoriali e ricreativi in cerca di un prodotto bello e confortevole, con uno stile che cattura l’attenzione e un design che si adatta a tutti

COMPOSIZIONE: questi occhialini nuoto donna e uomo sono composti da 50% Policarbonato, 30% Gomma termoplastica, 20% Silicone, realizzati senza PVC

LENTI MEDIO-SCURE: occhialini adulto dotati di lenti medio-scure, ottimali per nuotare in tutte le condizioni e livelli di luce variabili o intermedi