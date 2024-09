Occhialini da Nuoto Arena Zoom X-Fit Unisex con Lenti Anti-Appannamento e Protezione UV, Ponte Nasale Regolabile e Guarnizioni in Silicone

5,74€

arena Zoom X-Fit Occhialini Nuoto Anti-Appannamento Unisex Adulto, Occhialini Piscina con Ampie Lenti, Protezione UV, Ponte Nasale Regolabile, Guarnizioni in Silicone

I classici occhialini unisex arena Zoom X-Fit sono sono comodi e ottimi per nuotatori occasionali in cerca di un prodotto bello e confortevole. La guarnizione in morbido silicone offre una comodità elevata. Con lenti ampie e ponte nasale regolabile. Il cinturino con fenditura è regolabile individualmente sui due lati per una calzata comoda e stabile, anche con i capelli lunghi. Realizzati con trattamento anti appannamento, protezione UV e senza PVC.

Prodotto 1: OCCHIALINI DA NUOTO: I comodi occhialini arena Zoom X-Fit dal taglio classico sono realizzati con trattamento anti-appannamento

Prodotto 1: COMODI E SICURI: Occhialini nuoto dotati di ampie lenti con protezione UV per un’eccellente visibilità laterale e guarnizioni in morbido silicone per un comfort elevato

Prodotto 1: FACILI DA USARE: Occhialini da nuoto e piscina con ponte nasale regolabile per adattarlo alla struttura del viso e del naso e cinturino con fenditura facile da regolare, per una calzata comoda e stabile anche in partenza e in virata

Prodotto 1: PER NUOTATORI OCCASIONALI: Gli occhialini della linea Zoom X-Fit sono pensati per nuotatori amatoriali e ricreativi in cerca di un prodotto bello e confortevole

Prodotto 2: Cuffia da bagno in tessuto

Prodotto 2: Permeabili all’acqua

Prodotto 2: Asciugatura rapida

Prodotto 2: Materiale morbido per il massimo comfort