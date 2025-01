Occhiali Smart: La Nuova Frontiera per Competere con i Ray-Ban di Meta

Apple sta pianificando di sviluppare una versione di visionOS per occhiali smart, in risposta alle critiche mosse al dispositivo Apple Vision Pro, considerato troppo costoso e pesante. Secondo Mark Gurman, l’azienda sta progettando una varietà di nuovi occhiali smart, con l’obiettivo di offrire una valida alternativa agli occhiali Ray-Ban di Meta. Questi ultimi sono stati apprezzati per funzionalità come la registrazione video in tempo reale e la traduzione automatica, attirando un pubblico vasto.

Gurman sottolinea che Apple sta già orientando le sue strategie oltre il Vision Pro, preparando una versione specifica di visionOS per gli occhiali smart. Tuttavia, il lancio del prodotto potrebbe richiedere fino a tre anni, dato che la creazione di questa tecnologia richiede progettazione e raffinamento.

Per raccogliere feedback sui potenziali prodotti, Apple ha avviato l’iniziativa “Atlas”, utile per capire le aspettative dei consumatori e garantire che il nuovo dispositivo soddisfi le richieste del mercato. L’obiettivo è combinare innovazione tecnologica e praticità, promuovendo l’adozione degli occhiali smart.

In aggiunta, si segnala che Apple potrebbe anche sviluppare un modello di AirPods con fotocamera integrata, ampliando ulteriormente la sua offerta di dispositivi indossabili. Questa direzione suggerisce una strategia focalizzata sull’integrazione del hardware innovativo con nuove esperienze utente nei propri ecosistemi. Apple, quindi, sta cercando di affinare le sue proposte nel campo della realtà aumentata e di elevare gli standard del mercato dei dispositivi indossabili.