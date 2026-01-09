9.2 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Gossip

Occhiali da vista il nuovo lusso

Da stranotizie
Occhiali da vista il nuovo lusso

La rivincita degli occhiali da vista si è consumata sui red carpet, dove l’ultima frontiera del lusso ha cominciato a diffondersi con montature e lenti cool, anche da gran soirée. Inizialmente, i riferimenti erano i modelli stile primi anni 2000 indossati da Jessica Alba e da Gisele Bündchen. Ma ora il trend ha preso il volo grazie ai social, trainato dalla domanda di luxury eyewear, con un mercato da 155,4 miliardi di dollari e previsioni di crescita fino a 266,7 miliardi.

Secondo Eleonora Chiais, insegnante di moda e costume all’Università di Torino, gli occhiali sono diventati un segno intenzionale e perfino esibito, che non servono più solo a vedere meglio, ma a farsi vedere meglio. Il volto è il primo e il principale spazio di costruzione del sé e gli occhiali rappresentano una cornice potentissima.

Su TikTok, hashtag come office siren hanno totalizzato milioni di visualizzazioni, ispirando ragazzi e ragazze a sfoggiare occhiali da vista anche senza averne bisogno. Persino personaggi di spicco come Jacob Elordi, Timothée Chalamet e Keri Russell sfoderano gli occhiali, non in modalità geek-chic, ma come un segno di fascino e intelletto. Anche Kendall Jenner ha iniziato a indossarli.

Eleonora Chiais sostiene che gli occhiali tengono insieme glamour e realtà, spettacolo e soggettività, e che una celebrity non si limita a lasciarsi osservare e fotografare, ma rivendica uno sguardo sul mondo. L’eyewear è uno strumento a disposizione anche di Millennial e Boomer per giocare e distinguersi. L’attore Ryan Reynolds, per esempio, ha comprato 12 paia di occhiali da una sola marca. Le lenti leggermente colorate sono l’ultimo must have, e le montature con lenti cipria sono state immaginate per regalare un’aria fresca anche agli occhi più stanchi.

Articolo precedente
Irlanda preoccupata per immigrazione
Articolo successivo
Neve 2026: ultime notizie e aggiornamenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.