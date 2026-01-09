Occhiali da vista il nuovo lusso

La rivincita degli occhiali da vista si è consumata sui red carpet, dove l’ultima frontiera del lusso ha cominciato a diffondersi con montature e lenti cool, anche da gran soirée. Inizialmente, i riferimenti erano i modelli stile primi anni 2000 indossati da Jessica Alba e da Gisele Bündchen. Ma ora il trend ha preso il volo grazie ai social, trainato dalla domanda di luxury eyewear, con un mercato da 155,4 miliardi di dollari e previsioni di crescita fino a 266,7 miliardi.

Secondo Eleonora Chiais, insegnante di moda e costume all’Università di Torino, gli occhiali sono diventati un segno intenzionale e perfino esibito, che non servono più solo a vedere meglio, ma a farsi vedere meglio. Il volto è il primo e il principale spazio di costruzione del sé e gli occhiali rappresentano una cornice potentissima.

Su TikTok, hashtag come office siren hanno totalizzato milioni di visualizzazioni, ispirando ragazzi e ragazze a sfoggiare occhiali da vista anche senza averne bisogno. Persino personaggi di spicco come Jacob Elordi, Timothée Chalamet e Keri Russell sfoderano gli occhiali, non in modalità geek-chic, ma come un segno di fascino e intelletto. Anche Kendall Jenner ha iniziato a indossarli.

Eleonora Chiais sostiene che gli occhiali tengono insieme glamour e realtà, spettacolo e soggettività, e che una celebrity non si limita a lasciarsi osservare e fotografare, ma rivendica uno sguardo sul mondo. L’eyewear è uno strumento a disposizione anche di Millennial e Boomer per giocare e distinguersi. L’attore Ryan Reynolds, per esempio, ha comprato 12 paia di occhiali da una sola marca. Le lenti leggermente colorate sono l’ultimo must have, e le montature con lenti cipria sono state immaginate per regalare un’aria fresca anche agli occhi più stanchi.