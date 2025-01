Occhi su Zirkzee e Rashford

Il calciomercato si sta intensificando e le squadre di Serie A cercano rinforzi per migliorare la propria situazione in classifica, in particolare con l’acquisto di attaccanti. Molti club italiani stanno mirando alla Premier League per trovare opportunità che sembravano impensabili fino a poco tempo fa, considerando che giocatori pagati cifre considerevoli potrebbero essere disponibili.

La Juventus ha messo nel mirino Joshua Zirkzee, attaccante olandese appena trasferitosi al Manchester United per 40 milioni di euro dopo una stagione memorabile con il Bologna. Tuttavia, la sua avventura in Premier League è stata deludente, con solo 4 gol in 28 partite. Nonostante le aspirazioni del nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, di trattenerlo, Thiago Motta lo considera un obiettivo primario per l’attacco della Juventus. Tuttavia, il Manchester United non sembra disposto a cederlo in prestito, il che complicherà la trattativa.

Anche il Milan ha bisogno di rinforzi in attacco e ha messo nel mirino Marcus Rashford, al momento ai margini del progetto del Manchester United. Rashford, con un contratto molto alto di 14 milioni di euro, rappresenterebbe una sfida per il Milan, nonostante ci siano segnali di apertura per una trattativa. La situazione del giocatore è complicata dal suo rapporto conflittuale con il nuovo allenatore e da comportamenti discutibili al di fuori del campo.

In aggiunta a Zirkzee e Rashford, ci sono altri nomi dalla Premier League che intrigano i club di Serie A. Niclas Fullkrug, attaccante tedesco di 31 anni, è stato accostato sia al Milan che alla Juventus, dopo un inizio di stagione deludente al West Ham. Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton, è un altro nome che fa capolino, con la Fiorentina che potrebbe sfruttare il suo contratto in scadenza per ottenere un affare vantaggioso.

Infine, Beto, ex attaccante dell’Udinese, ora all’Everton, potrebbe essere un obiettivo per il Torino, che sta cercando un sostituto per Duvan Zapata. Con così tanti movimenti e trattative in corso, il mercato invernale si preannuncia ricco di sorprese e possibili trasferimenti.