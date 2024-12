Occhi su Verona-Milan, Monza-Juventus e Inter-Como

La Serie A inizia la sua 17esima giornata oggi, venerdì 20 dicembre, con il Milan che affronta l’Hellas Verona. Anche il Napoli, in cerca della vetta, giocherà in trasferta contro il Torino, mentre la Lazio tenterà di risollevarsi dopo la sconfitta contro l’Inter sfidando il Lecce sabato 21 dicembre.

Domenica 22 dicembre è il turno della Roma, che nel lunch match contro il Parma cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’Atalanta, attualmente capolista, ospiterà l’Empoli, e la Juventus giocherà contro il Monza. Lunedì 23 dicembre ci saranno due partite: Fiorentina contro Udinese e Inter contro Como.

Le formazioni della partita Hellas Verona-Milan, in programma oggi alle 20.45, vedrà l’Hellas Verona schierato con un 3-4-2-1, con Montipò in porta e un trio difensivo composto da Dawidowicz, Coppola e Ghilardi. A centrocampo ci saranno Tchatchoua, Serdar, Duda e Lazovic, mentre in attacco si presenteranno Suslov, Tengstedt e Sarr, allenati da Zanetti. Il Milan risponderà con un 4-2-3-1, per cui Maignan sarà in porta, protetto da Emerson Royal, Thiaw, Gabbia e Jimenez. In mezzo al campo opereranno Fofana e Terracciano, mentre Chukwueze, Reijnders e Leao sosterranno l’attaccante Abraham, sotto la guida di Fonseca.

Sabato 21 dicembre, Torino e Bologna si sfideranno alle 15, con il Torino in un 3-5-2 e il Bologna in un 4-2-3-1. Alle 18, il Genoa accoglierà il Napoli, con il Genoa in un 4-3-3 e il Napoli in un 4-3-3. Lecce e Lazio si affronteranno alle 20.45, con il Lecce in un 4-3-3 e la Lazio in un 4-2-3-1.

Domenica 22, oltre al lunch match Roma-Parma, ci saranno Venezia-Cagliari alle 15, Atalanta-Empoli alle 18 e Monza-Juventus alle 20.45. Infine, lunedì 23, Fiorentina-Udinese alle 18.30 e Inter-Como alle 20.45 con le rispettive formazioni pronte a combattere per punti vitali nella stagione.