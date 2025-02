Occhi su Lazio-Napoli e Juventus-Inter

La Serie A torna in campo per la 25esima giornata dopo gli impegni delle coppe europee. La giornata inizia venerdì 14 febbraio con Bologna-Torino, mentre sabato 15 si svolgeranno altre sfide importanti: Atalanta contro Cagliari e Lazio contro Napoli, seguite da Milan-Hellas Verona. Domenica 16 febbraio il programma include Fiorentina-Como nel pranzo, Parma-Roma e un altro atteso match Juventus-Inter in serata. Infine, la giornata si conclude lunedì 17 febbraio con Genoa-Venezia.

Le formazioni delle squadre per la prima partita sono: Bologna con un 4-2-3-1 che prevede Skorupski in porta e Castro come attaccante, mentre il Torino schiera Milinkovic-Savic nella stessa formazione. Per Atalanta-Cagliari, l’Atalanta utilizza un 3-4-2-1 con Carnesecchi e Retegui, mentre il Cagliari scende in campo con un 4-2-3-1 con Caprile. Lazio e Napoli si affrontano con la Lazio in 4-2-3-1 e il Napoli in 3-5-2; per il Milan-Hellas Verona, entrambi schierano un 4-2-3-1 e un 3-4-1-2, rispettivamente.

Domenica presenta altre sfide, tra cui Monza-Lecce e Udinese-Empoli, entrambe previste alle 15. In serata, Parma affronta la Roma, mentre la Juventus è impegnata contro l’Inter. Infine, lunedì il Genoa ospita il Venezia. Le formazioni per queste partite comprendono nomi noti come Zaniolo, Lautaro Martinez, e molti altri, promettendo un weekend ricco di emozioni nel campionato italiano.