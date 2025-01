Occhi su Juve-Milan e Atalanta-Napoli

La 21esima giornata di Serie A si apre venerdì 17 gennaio con il match tra Roma e Genoa, che si svolgerà all’Olimpico alle 20.45. La Roma schiera un modulo 3-4-2-1 con Svilar in porta e Dybala come figura chiave in attacco, mentre il Genoa risponde con un 4-3-3, con Leali tra i pali e Pinamonti in attacco.

Sabato 18 gennaio la giornata prosegue con due importanti incontri: Bologna-Monza alle 15 e il big match Juventus-Milan alle 18. Il Bologna si presenta con un 4-2-3-1, con Skorupski in porta e Castro in attacco. Il Monza, in un 3-4-2-1, punta su Djuric. La Juventus, invece, sfida il Milan in una lotta accesa, con Di Gregorio in porta per i bianconeri e Maignan tra i rossoneri, entrambi schierati in un 4-2-3-1. La giornata si conclude con Atalanta-Napoli alle 20.45, dove l’Atalanta schiera Carnesecchi in porta e De Ketelaere in attacco, mentre il Napoli gioca con Meret tra i pali e Lukaku in avanti.

Domenica 19 gennaio, il programma inizia con Fiorentina-Torino nel lunch match. La Fiorentina, con De Gea in porta, adotta un 4-2-3-1, mentre il Torino risponde con lo stesso schema. A seguire, Parma-Venezia e Cagliari-Lecce alle 15, e Hellas Verona-Lazio alle 18. Per l’Hellas, Montipò è in porta, mentre la Lazio schiera Provedel. Infine, l’Inter ospita l’Empoli alle 20.45, con Sommer in porta per i nerazzurri e Seghetti per gli ospiti.

Lunedì 20 gennaio chiude la giornata il match tra Como e Udinese alle 20.45. Il Como, con Reina in porta, propone un 4-2-3-1, mentre l’Udinese scende in campo con un 3-5-2 e Sava tra i pali. La giornata offre partite di grande interesse, con squadre in lotta per punti cruciali nella competizione.