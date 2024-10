Occhi su Juve-Lazio e Roma-Inter

La Serie A riprende le sue attività dopo la pausa per le nazionali con l’ottava giornata, che si preannuncia ricca di emozioni. Tra i big match in programma, spiccano Napoli ed Empoli, con il Napoli in cerca di confermare il primo posto in classifica. L’Inter, attualmente seconda, affronterà la Roma di Juric, match che promette grande tensione. La Juventus e la Lazio, entrambe a 13 punti al terzo posto, si sfideranno all’Allianz Stadium, mentre il Milan giocherà contro l’Udinese a San Siro.

Il weekend di Serie A comincerà sabato 19 ottobre con due partite in programma alle 15, Como-Parma e Genoa-Bologna, e si concluderà lunedì 21 ottobre con il match Hellas Verona-Monza. Le probabili formazioni delle partite sono state annunciate:

Como-Parma (19 ottobre, ore 15)

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Genoa-Bologna (19 ottobre, ore 15)

Genoa (4-4-2): Leali; Zanoli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Bohinen, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti.

Bologna(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Odgaard.

Milan-Udinese (19 ottobre, ore 18)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Okafor.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Bravo; Lucca.

Juventus-Lazio (19 ottobre, ore 20.45)

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mbangula, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

L’appuntamento continua anche nelle altre partite, come Empoli-Napoli, Venezia-Atalanta, Lecce-Fiorentina, Cagliari-Torino, Roma-Inter e Hellas Verona-Monza, ognuna con le loro probabili formazioni. La settimana di Serie A si preannuncia entusiasmante e ricca di colpi di scena.