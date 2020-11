Gli effetti collaterali della luce blu

La sensazione è quella di non staccare mai. E spesso è davvero così. Perchè con l’idea che in qualunque momento possiamo fare una pausa visto che siamo a casa, finiamo per non farla più. E certo lavorare in smart-working è un piccolo disagio rispetto a chi il lavoro lo ha perso o ha dovuto ridimensionarlo ma è il caso di fare attenzione al modo in cui lavoriamo da casa per non rischiare di trovarci tra qualche mese con qualche problema in più anche a carico della vista. Precauzioni da estendere ai ragazzi delle scuola superiori che studiano con la didattica a distanza passando tante ore davanti ai dispositivi elettronici e non solo per motivi di studio.

Ciò che balza immediatamente in cima alla lista dei potenziali “contro” sono gli effetti sulla salute oculare. Trascorrere, infatti, molto tempo davanti ad uno schermo ha effetti dannosi, che si manifestano, a livello oculare, con bruciore, secchezza, stanchezza e arrossamento. “L’esposizione prolungata alla luce blu – spiega Claudio Savaresi, Primario Unità Operativa Oftalmologia Policlinico San Marco – Zingonia (BG) – comporta dislacrimia, ovvero un’eccessiva evaporazione lacrimare e interferisce con la corretta lubrificazione oculare”. La luce, tra cui la cosiddetta luce blu (che rientra nel campo della luce visibile ad alta energia, HEV) influisce non poco sull’attività del nostro organismo: in presenza di forte illuminazione esterna, tendenzialmente di giorno, il nostro corpo secerne serotonina, l’ “ormone della felicità”, e cortisolo: entrambi ci mantengono svegli e attivi. Se il nostro occhio è sottoposto all’interferenza della luce blu anche in orari notturni, o dopo il tramonto, la produzione dell’ormone contrario, la serotonina, che induce il rilassamento, risulta diminuita. Ecco perché, spiega il dottor Savaresi “l’assorbimento da parte della retina di luce blu nelle ore precedenti il sonno genera impulsi nocivi e interferisce con la corretta produzione di melatonina. L’ormone in questione è responsabile del sonno e la carenza di esso genera scompensi al ciclo circadiano”. Insomma il rischio è che il tempo prolungato in compagnia dello schermo incida anche sul nostro riposo, inducendo il nostro organismo a scambiare la notte per il giorno e inibire il rilassamento.

La dislacrimia

Nel lungo periodo, inoltre, l’irraggiamento da luce blu può determinare l’invecchiamento dei tessuti oculari e quindi anche della retina, del cristallino e del vitreo. L’ideale sarebbe riuscire a separarci dagli strumenti retroilluminati qualche ora prima del sonno. Alcune strategie, poi, possono aiutare i nostri occhi. Per prima cosa bisogna assicurarsi di lavorare, leggere, giocare con i dispositivi in un ambiente illuminato in maniera corretta da una fonte centrale. Sbattere frequentemente le palpebre, inoltre, è molto utile perché permette una corretta distribuzione del film lacrimare, in quanto fissando in maniera continuata lo schermo si può incorrere in una carenza. Se la lacrimazione non è sufficiente, infatti, e si verifica la dislacrimia di cui sopra, il rischio è una visione annebbiata e ostacolata dai fastidi elencati poco sopra. “Si può ricorrere – suggerisce Savaresi – all’utilizzo di colliri o, meglio ancora, spray. In questo modo si ripristinano i lipidi del film lacrimare”. Anche gli occhiali provvisti di lenti anti-luce blu sono un valido aiuto in tal senso, fungendo da filtro.

L’ergonomia dello smart-working

Un’accortezza fondamentale è, inoltre, la distanza dallo schermo e la sua posizione: generalmente 50-80 cm a separarci dal monitor sono utili a favorire non solo una buona visione ma anche una corretta postura; per quanto riguarda la posizione del device, invece, bisogna assicurarsi che sia perfettamente di fronte all’osservatore, senza costringere l’occhio ad una visione lateralizzata. Attenzione anche ai riflessi: che si tratti di luce naturale o artificiale è bene non averla mai contro lo schermo, la difficoltà di individuare l’immagine affaticherà l’occhio. È necessario, infine, ogni tanto volgere lo sguardo lontano, in questo modo si elimina il rischio di “disimparare” ad adattare la visione alle situazioni. Se, infatti, fissiamo troppo a lungo un display i nostri occhi non hanno la possibilità di rilassarsi e perdono la capacità di accomodarsi rapidamente a distanze diverse.

Evitare la sedentarietà

Un ulteriore rischio connesso allo smart working è il fattore sedentarietà. Non ci muoviamo come prima, questo è un dato di fatto: se prima ci si spostava quanto meno per raggiungere l’ufficio, ora lavorare da casa implica una riduzione dell’attività fisica, che si esaurisce nel semplice tragitto scrivania, cucina, divano. Oltre ai problemi posturali che possono sorgere, dati dal lungo tempo trascorso in posizioni scorrette, essere sedentari impatta anche sulle abitudini alimentari, con il rischio di sfociare in problemi di sovralimentazione o alimentazione di scarsa qualità, generando anche il rallentamento del metabolismo. Ma avere più tempo e meno vincoli di orari ci permette di fare più attenzione a cosa si consuma a pranzo, prediligendo cibi più genuini e preparati al momento, meglio freschi che surgelati, e concedendosi anche il tempo per consumarli con più calma.