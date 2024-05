“Occhi felici” Clamoroso annuncio di Chiara Ferragni dopo il ritorno da Dubai: cosa bolle in pentola

Il ritorno di Chiara Ferragni a Milano non passa inosservato: l’evento è alle porte!

Qualche ora fa Chiara Ferragni ha fatto ritorno a Milano dopo un breve soggiorno negli Emirati Arabi. L’influencer è apparsa radiosa e raggiante, motivo per cui in molti si sono chiesti che cosa stia bollendo in pentola.

L’evento di Chiara

Ecco che cosa abbiamo scoperto grazie alle sue storie su Instagram.

Chiara Ferragni fa ritorno a Milano dopo Dubai

Chiara Ferragni è da poco rientrata a Milano dopo aver trascorso le ultime ore a Dubai. Si tratta di un posto che ormai conosce alla perfezione, in quanto vi trascorre le vacanze ma vi si reca anche per questioni che hanno a che fare con il suo lavoro.

Chiara Ferragni

Ad ogni modo, dopo la tempesta arriva sempre il sereno ed è proprio così che Chiara è apparsa a tutti i suoi follower: serena e spensierata. Questa felicità ritrovata ha poi trovato conferma in alcune storie che la donna avrebbe postato sul suo account Instagram.

Lei stessa si è definita molto contenta a seguito di un evento che la vedrà come protagonista nei prossimi giorni. Si parla poi di progetti lavorativi che potrebbero avvenire da un momento all’altro e che forse potrebbero aiutarla a ritornare sul mercato.

Il nuovo progetto dell’imprenditrice digitale

Chiara ha quindi deciso di rivelare qualche aneddoto in merito all’evento e ai progetti che la riguarderanno di qui a poco. Dopo aver comunicato i suoi follower di essere rientrata in città, Chiara ha annunciato che la sera stessa avrebbe preso parte ad un evento molto importante.

Chiara Ferragni

Non ha sicuramente specificato l’entità dei suoi progetti, ma molto probabilmente si tratta di qualcosa di importante che potrebbe rilanciare la sua popolarità. L’evento al quale Chiara ha partecipato rimane qualcosa di estremamente top secret, ma forse è proprio per questo che la donna è speranzosa in merito al futuro.

Se così fosse si tratterebbe di un’importantissima possibilità che le permetterebbe di ritrovare i follower persi a causa della questione relativa al Pandoro Gate. Nel frattempo non possiamo che essere contenti per lo stato d’animo dell’influencer, la quale sembra aver ripreso il controllo della sua vita.