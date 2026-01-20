Obiettivo Tele 70-350mm Sony OSS per APS-C

11.3 C
Sony SEL70350G – 70-350mm F4.5-6.3G OSS Super Telephoto Zoom Lens for APS-C (with Image Stabilization, E-Mount Mount, Ideal for Nature, Sports and Travel, Compatible with ZV-E10, A6400, A6700)

Scopri il potere della fotografia con la lente Sony SEL70350G

La lente Sony SEL70350G è progettata per le fotocamere APS-C con attacco E-Mount e offre una gamma di lunghezze focali da 70 a 350mm con un’apertura di f4.5-6.3. Questa lente super teleobiettivo è ideale per catturare momenti unici nella natura, nello sport e durante i viaggi.

Dettagli nitidi e sfondi sfocati
La lente SEL70350G è dotata di un elemento asferico e tre elementi in vetro ED in un design ottico preciso, che eliminano le aberrazioni in tutta la gamma di zoom. Inoltre, la sua apertura circolare a 7 lamelle crea sfondi sfocati meravigliosi, noti come bokeh.

Vantaggi pratici:

  • Protezione contro polvere e umidità per un utilizzo affidabile all’aperto
  • Autofocus rapido e preciso grazie al motore lineare XD, perfetto per catturare soggetti in movimento

Ergonomia e facilità d’uso
La lente SEL70350G è progettata per essere facile da usare, con un commutatore di modalità di messa a fuoco che consente di passare istantaneamente dalla messa a fuoco automatica a quella manuale. Inoltre, il pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile consente una fotografia efficiente e versatile.

Scegli la lente Sony SEL70350G per catturare i momenti più belli della tua vita!

