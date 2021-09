Come ti senti oggi? C’è Francesca, che ama il suo lavoro, ma non riesce a liberarsi di un dolore al collo, Fabio che soffre del morbo di Parkinson, ma ha riscoperto la voglia di fare progetti, Carla che combatte col dolore cronico ma soprattutto con le incombenze di cui si carica per prendersi cura della propria famiglia. Sono alcune delle storie – i nomi naturalmente sono fittizi – che Daniela Jurisic, medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, racconta per spiegarci come riscoprire la nostra salute cominciando dall’ascoltare ciò che proviamo. E’ il tema di La tua salute su misura. Per curarsi anche da sani, (ed. Vallardi), il primo saggio che Jurisic, di origine croata e laureata negli Stati Uniti e poi in Italia all’Università di Pavia, ha destinato al grande pubblico, in uscita a giorni (9 settembre).

Salutogenesi

Ribaltando l’approccio consueto al tema per partire da un concetto fondamentale, quello di salutogenesi, la capacità che tutti abbiamo di attivarci per rigenerare la nostra salute. E’ stato il sociologo della salute Aaron Antonovsky il primo a definirla così: “La salutogenesi è il motore che spinge avanti la vita – spiega Jurisic – Non è un punto di arrivo ma un percorso”. Di cui la medicina moderna tende a disinteressarsi.

“Abbiamo ottenuto risultati importantissimi, ma oggi la medicina cade spesso vittima di analogie meccanicistiche, tratta il corpo umano come una somma di singoli pezzi da aggiustare invece che come un sistema che agisce in modo integrato – spiega l’autrice – E tende a concentrarsi sulla patologia, invece di mettere al centro la salute”. D’altronde lo facciamo anche noi: quando non ignoriamo i segnali che ci arrivano dal corpo, tendiamo a soffermarci solo su quello che non funziona, e a giudicare. “Questo ci allontana dalla capacità di sentire come stiamo veramente”, ricorda Jurisic. Certo, il dolore è un segnale che non si può ignorare, “ma non dobbiamo dimenticare che non siamo mai ‘solo dolore’. Anche nei momenti in cui siamo malati e sofferenti, dal nostro corpo arrivano dei segnali di salute che possiamo sfruttare”. E che in molti casi ci permettono di sostituire il dolore con sensazioni positive.

Per riuscirci non basta ascoltare il nostro corpo, anche se in genere lo facciamo solo quando stiamo davvero male: “Bisogna imparare a capire, essere proattivi più che reattivi, abbracciare le nostre capacità di trasformazione prima che la malattia ci imponga di farlo “, spiega Jurisic. Il percorso che propone ai suoi pazienti – e ai lettori – ruota intorno a tre domande, “Come sto?”, “Come mi sento?”, “Cosa faccio”?”. “Chiedermi come sto – spiega – significa capire quanto riesco a comunicare con me stessa e non con i ritmi che ci vengono imposti dalla società”, insomma che mangio quando ho fame e non quando è ora di pranzo, e riesco a dormire abbastanza da svegliarmi riposato. La domanda “come mi sento” è riferita invece all’interocezione, “ossia alla capacità di ascoltare noi stessi a livello più profondo: di percepire il battito del cuore, i nostri polmoni o le sensazioni che arrivano dall’apparato digerente, ma anche le emozioni, che nascono dal nostro corpo”, spiega Jurisic. E il dolore, “che è la forza più grezza, e spesso l’unica che riusciamo davvero a percepire”, prosegue, “anche se il nostro obiettivo è arrivare a percepire il sentirsi bene”. A questo si aggiunge il “cosa fare?” ovvero il senso di agenticità, “da non confondere con la tentazione di essere autosufficienti: si tratta di trovare insieme un percorso senza delegare la soluzione dei nostri problemi a un farmaco o a uno specialista”.

Possiamo fare un passo avanti imparando a percepire in che stato è il nostro sistema nervoso autonomo e a viverne con serenità le reazioni: “Dobbiamo imparare a non reagire sempre come se il nostro corpo dovesse affrontare un’emergenza, stimolando la produzione di cortisolo”, ricorda Jurisic. “Un po’ di stimolo va bene – anche quando vediamo una persona che ci piace, il battito cardiaco accelera – ma se riusciamo a sviluppare la nostra agenticità, ci sentiremo in grado di gestire le situazioni che potrebbero metterci in difficoltà, le nostre reazioni saranno più controllate e meno stressanti”.

Non tutti ovviamente reagiamo allo stesso modo: all’interno del libro ci sono test per individuare il nostro punto debole e soprattutto suggerimenti per scegliere le tecniche corporee che possono aiutarci, tra quelle che Jurisic ha sperimentato personalmente: Yoga, Tai Chi Chuan e Qi Gong, e poi Feldenkrais, Pilates, Mindfulness, Euritmia e altro ancora: “L’importante è trovare qualcosa che ci fa stare bene, e un istruttore in grado di seguirci con attenzione – conclude l’autrice – l’obiettivo non è diventare bravi, ma usare queste tecniche per entrare in contatto con noi stessi, imparando a percepirci come sistema vivente”.