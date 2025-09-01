24 C
Obiettivi ambiziosi per l’Under 21 italiana di Baldini

Il nuovo Ct dell’Under 21, Silvio Baldini, ha delineato obiettivi ambiziosi durante il ritiro di Tirrenia, in preparazione delle partite contro Montenegro e Macedonia del Nord. Il tecnico ha dichiarato: “Credo che possiamo andare lontano, vincere un Europeo e conquistare l’oro alle Olimpiadi. È fondamentale comprendere la responsabilità che abbiamo e giocare con passione. In Italia ci sono molti talenti, dobbiamo valorizzarli”.

Nella sua prima conferenza stampa, Baldini si è mostrato emozionato. Il 5 settembre, la Nazionale si scontrerà con il Montenegro a La Spezia, e il 9 settembre contro la Macedonia del Nord a Bitola. Baldini ha dovuto affrontare alcune assenze, come quella di Camarda, sostituito da Jeff Ekhator, e ha registrato ulteriori infortuni di Pietro Comuzzo e Michael Kayode. Il difensore Gabriele Guarino dell’Empoli è stato aggregato al gruppo.

Riguardo all’approccio della squadra, Baldini ha sottolineato l’importanza di dare il massimo in ogni partita. “Voglio che i ragazzi si rendano conto che giocano il mestiere più bello del mondo; non solo per il denaro, ma per esprimere se stessi come artisti”. Il nuovo allenatore ha anche evidenziato che l’Italia è ricca di talenti, ma serve pazienza nel valorizzarli, ammettendo che il tempo per lavorare è limitato.

Infine, Baldini ha condiviso la sua ammirazione per Rino Gattuso, Ct della Nazionale maggiore, definendolo una persona meravigliosa. Tra gli obiettivi dell’Under 21 c’è il desiderio di preparare i giovani giocatori per la Nazionale maggiore, sperando di vedere nuovi talenti emergere.

