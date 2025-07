Obesità tra adolescenti: un’emergenza da affrontare subito

L’obesità in età adolescenziale rappresenta un problema di crescente rilevanza sanitaria a livello globale, con un aumento esponenziale dei casi negli ultimi decenni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in 40 anni il numero di adolescenti obesi è decuplicato, e in Italia si registra una situazione preoccupante.

Attualmente, oltre un quinto degli adolescenti italiani è in eccesso di peso, con un’incidenza che raggiunge quasi il 24% tra i ragazzi di 17 anni, di cui il 4% già classificato come obeso. A dispetto di una leggera flessione dei tassi negli anni passati, l’attuale trend mostra un incremento, soprattutto nella fascia di età compresa tra 11 e 14 anni. Le regioni del Sud Italia, in particolare Campania e Puglia, mostrano le cifre più allarmanti, segnalando oltre il 25-30% di giovani sovrappeso o obesi, in contrasto con valori sotto il 15% nel Nord, come in Trentino Alto Adige.

Essere obesi durante l’adolescenza non è solo una questione di estetica; porta con sé seri rischi per la salute. Secondo il professor Carlo Foresta, andrologo e promotore di un progetto di prevenzione nelle scuole, le conseguenze toccano metabolismo, fertilità e salute sessuale. Dati recenti indicano che il 20% dei ragazzi obesi presenta disfunzioni sessuali già a 18 anni, comparato con meno del 10% tra i coetanei normopeso. L’ipertensione e altre condizioni cardiometaboliche iniziano a manifestarsi in questa fascia di età.

Uno studio condotto dalla Fondazione Foresta, in collaborazione con l’Università Pegaso, ha ulteriormente evidenziato una correlazione preoccupante tra obesità, carenza di vitamina D e rischio cardiovascolare. I risultati indicano che la carenza di vitamina D è un predittore significativo per fattori di rischio cardiometabolici negli adolescenti, soprattutto in quelli obesi.