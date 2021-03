“C’è una percezione sbagliata dell’obesità e del sovrappeso – spiega il professor Andrea Lenzi, docente ordinario di Endocrinologia all’università La Sapeinza – e spesso si confondono. I dati sono allarmanti anche per via dei cambiamenti sociali ed è necessario sottolineare l’altissimo rischio a cui stiamo andando incontro, oltre gli alti costi che dovranno sostenere i sistemi sanitari, già attualmente sotto pressione. È dunque necessario agire nell’immediato per un cambiamento culturale ed educativo, in sostenimento dell’ambiente e della ricerca scientifica”.

Obesità, quando il peso diventa un rischio per cuore e polmoni