Si chiama semaglutide e promette di rivoluzionare il trattamento dell’obesità. Una pillola per dimagrire? Niente affatto. Intanto, perché si tratta di una somministrazione settimanale sottocutanea fino adesso prescritta contro il diabete, poi perché il suo utilizzo è giustificato solo per le persone obese considerate gravemente a rischio. E’ dedicato a questo nuovo farmaco, capace di agire sui neuroni che regolano il senso di sazietà, la cover story firmata da Letizia Gabaglio e Simone Valesini del nuovo numero di Salute in edicola il 30 settembre con la Repubblica, la Stampa e i quotidiani del Gruppo Gedi.