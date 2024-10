Obesità, la cura che può trasformare i grassi e salvare i bambini: lo studio

Una terapia genica innovativa, studiata dagli scienziati dello Shriners Children’s St. Louis e della Washington University, potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro l’epidemia di obesità infantile. La ricerca, pubblicata su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, ha come obiettivo la trasformazione dei grassi cattivi introdotti con la dieta in grassi buoni. Questa iniziativa è co-finanziata dai National Institutes of Health (Nih) e in collaborazione con l’Agenzia americana del farmaco (Fda) si prevede di avviare sperimentazioni cliniche nei prossimi 3-5 anni.

Negli Stati Uniti, casi di obesità infantile colpiscono quasi il 20% dei bambini e adolescenti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). L’American Academy of Pediatrics raccomanda trattamenti intensivi precoci per contrastare questa condizione, che può portare a problematiche serie nella salute degli adulti, come artrite, malattie cardiache e disturbi metabolici. Il team di ricerca, guidato da Farshid Guilak e Ruhang Tang, ha scoperto un metodo per convertire acidi grassi Omega-6, associati a infiammazioni, in Omega-3, benefici per il metabolismo, utilizzando un virus inattivo come vettore per il gene di un enzima.

Il sovrappeso rappresenta il principale fattore di rischio per l’artrite nei bambini, specialmente in un contesto in cui l’obesità infantile è in crescente aumento. Gli scienziati hanno studiato in particolare l’artrite post-traumatica, una condizione comune nei bambini derivante da lesioni al ginocchio. Negli esperimenti condotti su topi, l’iniezione della terapia genica ha mostrato una significativa riduzione degli effetti negativi di una dieta ad alto contenuto di Omega-6, migliorando la salute metabolica e diminuendo il rischio di artrite ginocchiale.

Inoltre, il trattamento ha prevenuto l’invecchiamento precoce, normalmente associato all’obesità nei roditori. Le evidenze suggeriscono che l’obesità acceleri l’invecchiamento delle articolazioni nei bambini, evidenziando l’importanza della composizione della dieta moderna, prevalentemente ricca di Omega-6. Questa terapia potrebbe trasformare i grassi dannosi in nutrienti sani, riducendo il rischio di artrite e migliorando la qualità della vita dei bambini. Gli studiosi sono fiduciosi riguardo al potenziale impatto di questa ricerca per aiutare i giovani a mantenere una vita sana e attiva.