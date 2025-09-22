Obesità infantile in Italia: cure e prevenzione attuali

In Italia, un bambino su tre ha già un eccesso di peso all’età di 9 anni, e uno su dieci è obeso. A livello mondiale, l’OMS e l’Unicef riferiscono che il numero di bambini e adolescenti obesi ha superato quello con malnutrizione. L’obesità è una malattia, non solo il risultato di pigrizia o golosità, e con la diagnosi adeguata può essere trattata per garantire una vita sana.

Recentemente si è svolto un convegno a Verona, intitolato “Età evolutiva e futuro metabolico”, che ha affrontato le prospettive di cura e prevenzione dell’obesità e del diabete tipo 1, due malattie che impattano significativamente la popolazione pediatrica. Il professor Claudio Maffeis, presidente del convegno e direttore della Uoc Pediatria B, ha evidenziato che l’obesità è una malattia neuroendocrina con predisposizione genetica. Essa aumenta il rischio di diabete di tipo 2, fegato grasso, ipertensione e dislipidemia, riducendo l’aspettativa di vita. Le cause si collegano a un’alterazione nei meccanismi di fame e sazietà, amplificate da una dieta abbondante e dalla sedentarietà. L’obesità influisce anche sul benessere psicologico dei giovani.

La prevenzione è fondamentale e inizia già in gravidanza. Nei casi gravi, sono disponibili test genetici. Secondo recenti ricerche, gli interventi preventivi devono continuare per tutta l’età evolutiva e non solo limitarsi ai genitori. Attualmente esistono farmaci per il trattamento dell’obesità, utilizzabili da 12 anni, che possono promuovere un calo di peso e migliorare i fattori di rischio associati.

Per quanto riguarda il diabete tipo 1, che colpisce un giovane ogni 800, ci sono nuovi test diagnostici che possono identificarlo prima della comparsa dei sintomi, e terapie innovative che rallentano la sua progressione. La tecnologia ha reso il controllo della glicemia più facile e meno invasivo, grazie a dispositivi indossabili che permettono una somministrazione continua di insulina.