Obesità in Italia

L’obesità non è semplicemente un “eccesso di peso”. Questo importante concetto è stato sottolineato durante un convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca. Il convegno ha messo in evidenza che l’obesità è una malattia silenziosa che può avere conseguenze gravi sulla salute. L’obesità può aumentare il rischio di sviluppare malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Inoltre, l’obesità può anche avere un impatto negativo sulla qualità della vita, riducendo la mobilità e aumentando il rischio di depressione e ansia. Pertanto, è fondamentale riconoscere l’obesità come una malattia grave e prendere misure per prevenirla e trattarla. Ciò può essere fatto attraverso una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e il sostegno di professionisti sanitari qualificati.