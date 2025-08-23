Obesità in Italia: visite gratuite e dieta mediterranea a Piacenza

In occasione della giornata dell’obesità, molte persone hanno partecipato alle visite gratuite organizzate presso l’ospedale di Piacenza. La responsabile delle iniziative, Mara Negrati, ha sottolineato l’importanza di adottare una dieta mediterranea. Nei casi più gravi, gli specialisti provvederanno a contattare il medico di base per ulteriori interventi.

Ma quando si parla di obesità? L’obesità si definisce quando l’indice di massa corporea (IMC) supera il valore di 30. Negrati spiega come calcolarlo: si deve dividere il proprio peso in chilogrammi per il quadrato della propria altezza in metri. Ad esempio, per una persona che pesa 55 kg e ha un’altezza di 1,60 m, il calcolo risulta 21,48, un valore considerato nella norma. Se l’IMC supera 25, si è in sovrappeso; se scende sotto 18,5, si è sottopeso.

L’obesità rappresenta una questione non solo di estetica, ma soprattutto di salute, come affermano medici di tutto il mondo. In risposta alla crescente diffusione dell’obesità, è stata avviata un’iniziativa nazionale che include anche l’ospedale di Piacenza. All’interno dell’unità operativa di Nutrizione clinica, aperta dalle 10 alle 15, medici, dietiste e nutrizioniste sono disponibili per fornire consulenze. Inoltre, dalle 13 alle 15, sarà presente il chirurgo Edoardo Baldini, coordinatore del programma di chirurgia bariatrica, per offrire supporto ai pazienti interessati.