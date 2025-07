Obesità in Italia: Crescita Preoccupante tra i Giovani

In Italia, il sovrappeso e l’obesità rappresentano un problema di salute pubblica, interessando oltre 23,3 milioni di adulti. Questa condizione non colpisce solo le persone anziane, ma sta emergendo anche tra le nuove generazioni, in particolare tra le donne, come emerso durante il settimo Italian Barometer Obesity Forum, tenutosi ieri in Senato.

Statistiche recenti rivelano un aumento dell’eccesso di peso tra i giovani. Nella fascia di età 20-24 anni, il 21,6% delle persone nate nei primi anni 2000 presenta un eccesso di peso, rispetto al 13,4% di chi è nato negli anni ’60. Nelle donne, il dato è ancora più preoccupante: si passa dal 9,0% per quelle nate tra il 1960 e il 1964 al 17,4% per quelle nati tra il 2000 e il 2004.

Da due decenni, la percentuale di persone in eccesso di peso è incrementata dal 42,6% al 46,9%. L’aumento è significativamente legato all’invecchiamento della popolazione, ma l’obesità è cresciuta dal 9,0% all’11,8%, evidenziando un disturbo che colpisce anche le fasce più giovani e adulte. Questo disturbo è associato a numerose complicazioni, come il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e altre patologie.

Le abitudini alimentari e la mancanza di attività fisica giocano un ruolo cruciale in questa crescita. Negli ultimi trent’anni, il consumo di frutta e verdura è sceso dal 94% al 78,2%, mentre la sedentarietà coinvolge oltre un terzo della popolazione, nonostante una leggera crescita della pratica sportiva continua.

Il rapporto ha anche identificato sei aree chiave per prevenire e gestire l’obesità, tra cui la promozione di una dieta sana, l’attività fisica e l’accesso a terapie innovative, evidenziando la necessità di un approccio sistemico per affrontare una malattia complessa.