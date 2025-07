Obesità in Italia: allerta crescente tra giovani e donne

L’emergenza legata a sovrappeso e obesità in Italia sta diventando sempre più preoccupante. Secondo i dati Istat, nel 2023, oltre 23,3 milioni di adulti, quasi la metà della popolazione, presenta un eccesso di peso.

Negli ultimi venti anni, la percentuale di italiani in sovrappeso è aumentata di circa quattro punti, passando dal 42,6% nel 2003 al 46,9% nel 2024. Se si considera l’invecchiamento della popolazione, l’incremento si riduce a un punto percentuale. L’obesità, invece, è cresciuta dal 9% all’11,8% nello stesso periodo, registrando un aumento del 30%.

L’analisi per fasce d’età rivela un dato allarmante tra i più giovani: il tasso di eccesso di peso tra i 20-24enni è quasi raddoppiato rispetto a 40 anni fa, passando dal 13,4% per le persone nate negli anni ’60 al 21,6% per quelle natie nei primi anni 2000. Tra le donne, la crescita è ancora più marcata: il 17,4% delle nate tra il 2000 e il 2004 è in sovrappeso, contro il 9% delle nate negli anni ’60.

Le abitudini alimentari mostrano un cambiamento significativo, con il consumo quotidiano di frutta e verdura diminuito dal 94% nel 1994 al 78,2% nel 2023. Sebbene la pratica sportiva regolare sia aumentata dal 16,6% nel 1995 al 27,6% nel 2023, l’attività fisica moderata, come camminare o andare in bicicletta, è in calo, e il 35,1% della popolazione risulta sedentarie.

L’eccesso di peso è associato a oltre 250 patologie, tra cui diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore, rendendo l’obesità un fattore di rischio significativo per condizioni gravi come infarti e ictus. Dal 2003, il numero di persone obese in Italia è aumentato del 38%, con una crescita particolare tra i giovani adulti.