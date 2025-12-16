Obesità in Cina

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le linee guida per l’uso dei farmaci antiobesità, noti come agonisti dei recettori di GLP-1, come Ozempic, Mounjaro e Wegovy. Questi farmaci dovrebbero essere utilizzati per lungo tempo insieme a una terapia comportamentale per massimizzarne i benefici. Tuttavia, non ci sono ancora dati a lungo termine sull’efficacia e sui rischi associati a queste molecole.

Le linee guida dell’OMS definiscono l’obesità come una malattia cronica che richiede una cura per tutta la vita. La diagnosi precoce è fondamentale per una corretta gestione, e le terapie farmacologiche, chirurgiche, comportamentali e di altro tipo dovrebbero essere utilizzate in un approccio multidisciplinare.

La Cina ha annunciato l’inclusione dei farmaci GLP-1 nella lista dei farmaci rimborsabili, ampliando la platea dei possibili pazienti. Un’azienda ha inoltre annunciato l’inizio della sperimentazione di un farmaco simile sui gatti, che sono sempre più obesi come i loro proprietari.

I farmaci GLP-1 dovrebbero essere assunti per lungo tempo insieme a una terapia comportamentale per massimizzarne i benefici. Tuttavia, non ci sono ancora dati a lungo termine sull’efficacia e sui rischi associati a queste molecole. L’OMS raccomanda massima trasparenza e ricorso alle prove scientifiche prima di dare qualunque indicazione.

L’arrivo delle terapie potrebbe contribuire a costruire un intero ecosistema che si faccia carico dell’obesità in modo integrato ed equo, con strategie anche di prevenzione indirizzate alle persone a rischio e alla popolazione generale. I farmaci GLP-1 sono costosi, e l’OMS auspica che l’arrivo delle terapie possa contribuire a costruire un intero ecosistema che si faccia carico dell’obesità in modo integrato ed equo.