13.2 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Salute

Obesità in Cina

Da stranotizie
Obesità in Cina

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le linee guida per l’uso dei farmaci antiobesità, noti come agonisti dei recettori di GLP-1, come Ozempic, Mounjaro e Wegovy. Questi farmaci dovrebbero essere utilizzati per lungo tempo insieme a una terapia comportamentale per massimizzarne i benefici. Tuttavia, non ci sono ancora dati a lungo termine sull’efficacia e sui rischi associati a queste molecole.

Le linee guida dell’OMS definiscono l’obesità come una malattia cronica che richiede una cura per tutta la vita. La diagnosi precoce è fondamentale per una corretta gestione, e le terapie farmacologiche, chirurgiche, comportamentali e di altro tipo dovrebbero essere utilizzate in un approccio multidisciplinare.

La Cina ha annunciato l’inclusione dei farmaci GLP-1 nella lista dei farmaci rimborsabili, ampliando la platea dei possibili pazienti. Un’azienda ha inoltre annunciato l’inizio della sperimentazione di un farmaco simile sui gatti, che sono sempre più obesi come i loro proprietari.

I farmaci GLP-1 dovrebbero essere assunti per lungo tempo insieme a una terapia comportamentale per massimizzarne i benefici. Tuttavia, non ci sono ancora dati a lungo termine sull’efficacia e sui rischi associati a queste molecole. L’OMS raccomanda massima trasparenza e ricorso alle prove scientifiche prima di dare qualunque indicazione.

L’arrivo delle terapie potrebbe contribuire a costruire un intero ecosistema che si faccia carico dell’obesità in modo integrato ed equo, con strategie anche di prevenzione indirizzate alle persone a rischio e alla popolazione generale. I farmaci GLP-1 sono costosi, e l’OMS auspica che l’arrivo delle terapie possa contribuire a costruire un intero ecosistema che si faccia carico dell’obesità in modo integrato ed equo.

Articolo precedente
Pio e Amedeoenkutраста italiana
Articolo successivo
Calcio Italia Vergiate
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.