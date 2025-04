Obesità, dimagrire riduce il rischio di mortalità

L’obesità è un problema significativo sia per i bambini che per gli adulti, e la perdita di peso precoce può aumentare gli anni di vita in buona salute. Uno studio del Karolinska Institutet ha evidenziato che un intervento precoce sugli stili di vita può ridurre fino all’88% il rischio di morte prematura nella vita adulta. I risultati, pubblicati su Jama Pediatrics, mostrano i rischi per i giovani che non perdono peso, tra cui un alto rischio di diabete di tipo 2, colesterolo e pressione alta in età adulta.

Adottare uno stile di vita sano durante l’infanzia è cruciale per migliorare la salute futura. Lo studio, che ha coinvolto 6.713 bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni, ha rilevato che circa 1.070 di loro ha mostrato una buona risposta al trattamento per la perdita di peso, mentre altri 1.500 hanno perso peso sufficiente per non essere più considerati obesi. Circa il 40% dei bambini obesi potrebbe rimanere tale in età adulta, aumentando il rischio di mortalità a lungo termine.

In tutto il mondo, si stima che nel 2030 235 milioni di bambini saranno in sovrappeso o obesi. In Italia, si calcola che il 10% dei bambini tra i 5 e i 15 anni sia obeso, con oltre 150.000 casi di obesità grave. Interventi precoci sullo stile di vita mirati alla perdita di peso sono fondamentali. Infine, una buona risposta al trattamento in età pediatrica riduce drasticamente il rischio di malattie croniche e morte prematura, confermando l’importanza di affrontare l’obesità fin dalla giovane età.