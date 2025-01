Obesità, a Roma installazione della campagna ‘Perdere peso non dipende solo da te’

L’obesità è una malattia cronica e multifattoriale, influenzata da fattori genetici, endocrini e ambientali, e non si riduce a semplici consigli come “mangiare meno e muoversi di più”. Per combattere lo stigma sociale e la colpevolizzazione dei pazienti, Lilly ha lanciato la campagna “Perdere peso non dipende solo da te”, supportata dall’associazione Amici obesi Onlus. Questa iniziativa include l’installazione “The Impossible Gym” presso la Stazione Termini di Roma, aperta fino al 4 febbraio, che simula le sfide quotidiane affrontate da chi vive con l’obesità.

All’interno dell’installazione, attrezzi da palestra resi inutilizzabili rappresentano la “resistenza” del corpo al calo ponderale. I visitatori possono interagire con dietisti e medici per approfondire temi legati alla gestione dell’obesità. La cantante Noemi ha sottolineato l’importanza di un cambiamento culturale, affermando che ogni persona ha una storia unica e complessa riguardo al proprio peso.

In Italia, 1 adulto su 2 è in sovrappeso e circa 6 milioni è obeso. Questo disturbo ha un impatto significativo sulla qualità della vita e sui costi sanitari, essendo paragonabile ai tumori. Esperti medici evidenziano che l’obesità è correlata a meccanismi patologici che regolano la fame e la sazietà, con la necessità di trattamenti innovativi e un approccio integrato alla salute.

Per migliorare la percezione dell’obesità come malattia, è necessaria una nuova narrativa e forti azioni strategiche, compresi migliori servizi e campagne educative. Recentemente, il governo ha avviato politiche di supporto, e Lilly continua a impegnarsi per sensibilizzare e supportare chi affronta questa malattia.