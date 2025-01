Obereggen: una montagna di sapore

Obereggen, il cuore sciistico dell’Alto Adige, è una destinazione ideale per gli appassionati di sport invernali e per coloro che amano i sapori della montagna. Collocato nella Val d’Ega (BZ), insieme a Carezza, offre piste perfette per sciatori e snowboardisti. Una delle sue attrazioni principali è il rifugio Oberholz, situato a 2096 metri, che ospita eventi gastronomici di alto livello. Dal 17 gennaio al 18 aprile 2025, il rifugio sarà accessibile tramite la seggiovia omonima, aperta dalle 18:00 alle 23:30, e offrirà aperitivi sotto le stelle con finger food e varianti di Spritz, accompagnati da una vista spettacolare del cielo notturno.

Febbraio è il mese dedicato ai “gemellaggi culinari”. Il 1° febbraio, il progetto “Mochi Bolzano goes Oberholz” prevede una cena condivisa con piatti di cucina fusion giapponese, preparati dai futuri chef del ristorante Mochi Bolzano, in apertura ad aprile 2025. L’evento è arricchito da una selezione di bevande, dai succhi alle creative cocktail. Il 22 febbraio, l’attenzione si sposta sui tortellini di Valeggio sul Mincio con il “TortellOberholz-Valeggio”, un evento di show cooking che porta i tortellini artigianali direttamente dalla tradizione veronese al rifugio. Questa proposta culinaria include il tortellino classico “Nodo d’amore” e una variante creata per l’occasione.

Nonostante la ricettività verso contaminazioni culinarie, la cucina dell’Oberholz è un omaggio alla tradizione gastronomica della Val d’Ega. Il menu, ricco di piatti autentici, presenta specialità come il Risotto al pino mugo, preparato con ingredienti raccolti direttamente nei boschi, e il Kaiserschmarrn, una dolce frittata servita con confettura di mirtilli rossi. Tra le altre proposte spiccano gnocchi di patate al pino mugo con funghi nobili, pasta con ragù di selvaggina, sella di cervo grigliata e speck rosolato, il tutto realizzato con prodotti locali e ingredienti regionali, unendo tradizione e innovazione gastronomica.

Obereggen, quindi, non solo attrazione per sportivi ma anche meta per chi ama la buona cucina, promettendo un’esperienza culinaria immersa nella bellezza delle montagne altoatesine.