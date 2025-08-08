Oben Rorr EZ: la moto elettrica per la mobilità urbana sostenibile

La mobilità elettrica sta attraversando un’importante fase di sviluppo, con le motociclette che giocano un ruolo fondamentale in questa evoluzione. La nuova Oben Rorr EZ, presentata da Oben Electric, si afferma come una proposta accessibile per chi cerca una moto elettrica adatta al contesto urbano.

Il prezzo della Oben Rorr EZ è sorprendentemente competitivo: la versione base parte da 1.100 euro, mentre quella più accessoriata arriva a 1.550 euro. Questa strategia mira a rendere la mobilità sostenibile un’opzione fruibile per un numero sempre maggiore di utenti, soprattutto in città, dove cresce la richiesta di mezzi ecologici.

In termini tecnici, la moto è equipaggiata con due varianti di batteria, da 2,6 kWh e 4,4 kWh, che garantiscono un’autonomia fino a 175 chilometri con una sola carica. La capacità di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della batteria in soli 45 minuti, un aspetto che risolve una delle principali criticità legate ai veicoli elettrici.

Le prestazioni sono ottimizzate per la guida urbana, grazie a un motore da 7,5 kW e una coppia di 52 Nm che permettono di raggiungere una velocità massima di 95 km/h. Il design, con cerchi da 17 pollici e un faro full LED, presenta linee moderne senza rinunciare a elementi classici, rendendo la moto attraente per gli appassionati.

La parte tecnologica è altrettanto impressionante: la Oben Rorr EZ include un display TFT, tre modalità di guida personalizzabili, sistemi antieffrazione e geofencing. Inoltre, la compagnia offre una garanzia di 5 anni o 75.000 km, coprendo componenti cruciali come il motore e la batteria.

Infine, la moto sarà disponibile anche su piattaforme di e-commerce, come Amazon, per raggiungere un pubblico giovane e digitale, mentre l’interesse per il modello si estende anche al mercato europeo.