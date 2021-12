Obbligo vaccinale scuola da domani mercoledì 15 dicembre, rischio sospensione e multa. Il personale scolastico dovrà dunque essere in possesso del Super green pass, rilasciato solo a chi è vaccinato o è guarito dal covid. E’ quanto si evince dalla circolare del Viminale, visionata dall’Adnkronos, che introduce l’obbligo per gli agenti e le forze dell’ordine, pena la sospensione dal servizio senza remunerazione ma anche il ritiro temporaneo di tesserino, placca, arma e manette.

Tra le categorie per cui è previsto l’obbligo vaccinale, anche per la terza dose, il ministero dell’Interno elenca anche il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

L’obbligo per il personale scolastico verrà normato da una circolare ad hoc del ministero dell’Istruzione che dovrebbe arrivare oggi nelle scuole.