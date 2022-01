Obbligo vaccinale per over 50 e sanzioni? “La multa di 100 euro per i non vaccinati contro Covid 19 ha un valore. Il messaggio è ‘vaccinati che è meglio per te e per la comunità’. Ma non è l’unico deterrente, tutti sanno che se vai in un locale e non sei vaccinato sei ulteriormente sanzionato. Senza vaccino non si può accedere praticamente a nulla“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 24 Mattino, a Radio 24.

Per Sileri le misure prese sono giuste. “Lo dicono anche i numeri. Le persone sopra i 50 anni che si stanno vaccinando continuano a crescere”, ha concluso .