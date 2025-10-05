Obbligo informativo sull’IA nei rapporti di lavoro in Italia

I datori di lavoro e i committenti hanno l’obbligo di informare i lavoratori sull’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nei loro rapporti di lavoro. Questa normativa si applica sia al settore pubblico che a quello privato e si attiva quando l’IA è utilizzata per decisioni relative all’assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti, sorveglianza e valutazione delle prestazioni. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge n. 132/2025.

Per i contratti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore della legge, l’informativa deve essere fornita prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Se l’IA non è ancora in uso, l’informazione deve essere fornita almeno 24 ore prima dell’introduzione dell’IA. L’informativa scritta deve essere anche condivisa con rappresentanze sindacali, se presenti.

Il datore di lavoro deve presentare questa informativa in modo trasparente e leggibile, utilizzando un formato comune. Le informazioni devono coprire tre categorie: informazioni base, informazioni digitali (se si utilizzano sistemi automatizzati) e informazioni estere, specifiche per datori di lavoro privati che impiegano manodopera straniera.

Se l’IA è già utilizzata, i datori di lavoro devono informare i lavoratori al momento di nuove assunzioni o incarichi, mentre i lavoratori già presenti devono poter richiedere le informazioni.

Dal 10 ottobre, i professionisti, come avvocati e commercialisti, sono tenuti a comunicare l’uso di IA ai client i, in modo chiaro e preciso. Anche il governo è chiamato ad implementare ulteriori normative in linea con le direttive europee riguardanti l’IA.