Obbligo di informare sull’uso dell’IA per professionisti in Italia

Con l’approvazione della Legge 132, l’Italia introduce nuove norme per le professioni ordinistiche, che entreranno in vigore a ottobre 2025. Da quel momento, tutti i liberi professionisti, inclusi architetti e ingegneri, dovranno informare per iscritto i propri clienti se utilizzeranno strumenti di intelligenza artificiale (IA) nell’esecuzione dei loro incarichi.

Inarsind ha già fornito un modello che i professionisti possono utilizzare per la comunicazione al momento della sottoscrizione. Questa misura mira a promuovere trasparenza, responsabilità e protezione del cliente, in un contesto in cui le tecnologie digitali stanno cambiando il modo di lavorare dei professionisti tecnici.

L’articolo 13 della legge stabilisce che il professionista debba dichiarare esplicitamente, al momento della sottoscrizione dell’incarico, se intende utilizzare sistemi di IA. Se la risposta è affermativa, dovrà specificare alcuni dettagli, tra cui: il tipo di IA utilizzata (predittiva, generativa, agentica, conversazionale, ecc.), la provenienza del sistema (nazionale, europea o extra-UE; residente o online) e le finalità del suo utilizzo (ad esempio, ricerca, supporto all’attività professionale, redazione di bozze, analisi dati).

L’obiettivo è garantire che i clienti siano completamente informati riguardo agli strumenti automatizzati che potrebbero essere utilizzati. Tuttavia, la responsabilità finale dell’incarico resta sempre in capo al professionista, che deve verificare, validare e assumere la paternità dei risultati ottenuti.