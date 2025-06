Obbligo di Formazione per Animali Esotici dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, chi possiede o lavora con animali esotici e selvatici dovrà seguire un corso di formazione specifico, come stabilito da un decreto del Ministero della Salute del 3 aprile 2025. L’obiettivo è migliorare il benessere animale, tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza ambientale.

L’obbligo formativo riguarderà tre categorie principali: i proprietari di animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, gli operatori e i trasportatori di questi animali, e i professionisti già formati che dovranno integrare le loro competenze secondo i nuovi requisiti.

I corsi saranno strutturati in base a diversi fattori, quali la tipologia di specie detenuta, le finalità dell’attività e il ruolo del partecipante. La formazione sarà a carico dei partecipanti e dovrà essere aggiornata ogni cinque anni. I corsi possono essere svolti in presenza o a distanza, con il supporto delle Aziende sanitarie locali. Regioni e Province autonome saranno responsabili della validazione dei percorsi formativi.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella regolamentazione della gestione faunistica non convenzionale, garantendo condizioni di vita migliori per gli animali esotici e prevenendo rischi ecologici e per la salute umana dovuti a detenzioni inadeguate di specie non autoctone.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lapiazzaweb.it