Obbligo del casco riduce del 30% il noleggio dei monopattini

Gli effetti delle nuove regole sui monopattini, in vigore dal dicembre scorso, si fanno già sentire: il noleggio è diminuito del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa dell’obbligo di indossare il casco. Questa flessione significativa è stata registrata da vari operatori in diverse città italiane e non è stata compensata dall’uso delle biciclette. Andrea Giaretta, vicepresidente di Assosharing, sottolinea che, sebbene le aziende offrano entrambi i servizi, le modalità di utilizzo sono diverse e complementari.

Attualmente, il 95% dei monopattini in circolazione sono mezzi privati, il che implica che chi noleggia non ha l’abitudine di indossare il casco. Giaretta evidenzia che non esiste un punto sui monopattini in sharing dove posizionare il casco, rendendo difficile per le aziende di noleggio assicurarsi che i clienti lo utilizzino. Le aziende possono unicamente distribuire caschi in occasione di eventi formativi, che sono stati intensificati. Le nuove regole incidono fortemente su un settore già gravato da diversi obblighi, e le piccole e medie imprese sono quelle che subiscono maggiormente i costi di gestione, creando danni al tessuto economico italiano senza migliorare la sicurezza.

Un punto critico evidenziato è l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi, che potrebbe generare contenziosi futuri. È necessario definire con chiarezza le fasce di potenza e velocità per cui è richiesto l’obbligo del casco, come già avviene per le biciclette, per risolvere le ambiguità attuali.