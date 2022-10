Obama imita Barbara d’Urso allo Snatch Game: nel 2018 si beccò un suo Barby Kazziatone

Baye Dame Dia quando nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso è stato vittima di quello che è stato a tutti gli effetti il primo ‘Barbie Kazziatone’ della storia della conduttrice. Il gieffino all’epoca è stato squalificato per bullismo nei confronti di un’altra concorrente, Aida Nizar, in quel periodo vittima del branco che l’aveva isolata e attaccata.

“Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di mandare in onda altre cose orrende e cariche di odio, la cosa che più mi ha fatto arrabbiare è questo chiudersi in un branco, perché qualunque provocazione ricevuta non giustifica chiudersi in branco. Il bullismo è una cosa orrenda“, aveva detto Barbara d’Urso squalificando Baye Dame. Quando la settimana successiva il ragazzo rientrò in Casa per salutare i suoi compagni d’avventura, la conduttrice riprese parola attaccandolo nuovamente. “Scusate, non era previsto che io intervenissi, ma mi esce proprio dal cuore: mi hai deluso un’altra volta. Adesso è troppo tardi. Tu per me saresti dovuto entrare e chiedere scusa ad Aida come prima cosa. Scusami ma sono senza parole“.

Ecco un po’ di video di quattro anni fa.

Testate online, blog e social di tutta Italia hanno parlato dei gravissimi fatti avvenuti all’interno della casa nei giorni scorsi. #GF15 pic.twitter.com/hMJJPrjcQ6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 30, 2018

BARBARA CHE ASFALTA BAYE DAME. è STORIA DELLA TELEVISIONE. ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#GF15 pic.twitter.com/39tNVotDsW — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) May 8, 2018

Obama (si vendica?) di Barbara d’Urso imitandola

In questi quattro anni Baye Dame Dia è sparito dalla tv e dai media e quest’anno è ritornato con il suo alter ego Obama nel cast di Drag Race Italia. E – in occasione della terza puntata – presenterà l’imitazione proprio di Barbara d’Urso. Una vendetta servita su vassoio d’argento?

Nel dubbio, queste sono le imitazioni del prossimo Snatch Game: Aura Eternal sarà Pamela Prati; Panthera Virus sarà Asia Argento; SkandaLove sarà Jill Cooper; Gioffrè sarà Pinguino; La Petite Noire sarà Chiara Ferragni; La Diamond sarà Cristiano Malgioglio mentre Nehellenia sarà Elenoire Ferruzzi.

Can’t wait.